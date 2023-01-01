Війна Росії з Україною: президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним

Вторгнення Росії в Україну схоже з діями РФ під час Зимової війни у Фінляндії

Саулі Нійністе переконаний, що неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні

Голова Кремля Володимир Путін прорахувався з нападом на Україну, як колись радянський диктатор Йосип Сталін прорахувався з вторгненням до Фінляндії. Про це повідомляє президент Фінляндії Саулі Нійністе.

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Він зазначив, що минулий рік «повернув світ у минуле», оскільки «жахи великої війни знову з'явилися у Європі».

За його словами, неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні.

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«Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою», – підкреслив Нійністе.

Він також закликав співгромадян наважитися говорити про світ для того, щоб покласти край стражданням українців.

«Кожного божого дня, поки війна в Україні триває, це збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура. Але справедливий світ – настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН», – зазначив президент.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.