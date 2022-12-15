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Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  
Кремлівський диктатор кричить, що росіяни спиваються, і схоже, що так воно і є 
фото з відкритих джерел

Кремль провадить «успішну» кампанію за тверезість  

За даними «Росалкогольрегулювання», продажі горілки в Росії за 11 місяців зросли на 6%, до 68,9 млн дал, випливає з матеріалів відомства. Рекордний стрибок припав на слабоалкогольні напої. У січні-листопаді їхній продаж збільшився на 52,9% до 13,6 млн дал. Про це пишуть російські ЗМІ.

Роздрібний продаж шампанського в країні-терористці теж зріс на 8,5%. Коньяку було продано 11,1 млн дал, що на 4,5% більше, ніж за 11 місяців минулого року, інших лікеро-горілчаних виробів (міцністю вище 25 градусів) – 10,2 млн дал (на 27,5% більше). 

Вино росіяни не настільки полюбляють: продажі виноградних вин за цей період склали 48,2 млн дал, що лише на 0,6% більше, ніж роком раніше.  

Декалітр – одна з основних одиниць об'єму у виноробстві та пивоварінні, дорівнює 10 л. Скорочений запис: дал, dal = 10 літрів. 1 дал = 2,1997 галонів.

Загалом у січні-листопаді цього року в РФ було продано 101,2 млн дал алкогольної продукції (без урахування пива, пивних напоїв, сидру, пуару та медовухи), що на 3,4% більше, ніж рік тому. 

Нагадаємо, виробництво алкоголю у РФ зросло на 10,8% із початку року. 

При цьому президент країни-агресорки Путін турбується про зловживання алкоголем серед населення. У регіонах Росії фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити». 

Перед цим Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю. Російський диктатор Путін заявив, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах. 

Теги: алкоголь росіяни путін

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