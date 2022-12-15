Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня

Сьогодні вся Україна читала інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ та стежила за ситуацією на кордоні з Білоруссю

Сьогодні, 15 грудня, добігає кінця 295 доба війни з країною-терористкою РФ. Пропонуємо традиційну вечірню добірку головних подій дня, аби ви були в курсі ситуації на фронті, в політиці, економіці та світі.

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Тези головнокомандуючого Валерія Залужного про війну

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю виданню The Economist. Він, зокрема, наголосив, що окупанти обов'язково спробують ще раз атакувати Київ. Також він говорив про те, що потрібно ЗСУ для перемоги, про довіру до генералів та дав оцінку діям командування армії окупантів.

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. У тексті резолюції Європарламент висловлює свою солідарність з українським народом і віддає шану тим, хто загинув внаслідок штучного голоду, організованого сталінським режимом. А також закликає всі країни, особливо Російську Федерацію та інші країни, що виникли після розпаду Радянського Союзу, відкрити свої архіви щодо штучного голоду 1932-1933 років в Україні.

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Путін відтягує момент, коли йому доведеться визнати поразку

Диктатор Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інформпростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

«Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)», – підкреслюють фахівці.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін особисто скасував щорічну пресконференцію та послання до Федеральних зборів через можливі диверсії з боку України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення можуть спробувати вберегти своє жалюгідне життя лише у тому випадку, якщо якнайшвидше визнають поразку у війні та заберуть своїх окупантів з території України.

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Як заявив глава комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, Росія вже зазнала невдачі у війні проти України, але чим далі, тим лише гірше буде для Москви. Вона продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях.

Білорусь таки вступить у війну?

У прикордонних з Україною областях Білорусі створюють тероборону. Також продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Це зокрема може бути кроком до підготовки участі Білорусі у війні.

Крім того, у Білорусі агітують добровольців для вступу до лав територіальної оборони задля так званого захисту держави.

Попри те, що ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою, є певні обставити, які вказують на таку можливість.

До того ж, російські терористи продовжують переміщення озброєнь та військової техніки до Білорусі.

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До слова, російські загарбники в тимчасово окупованому Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони.

Ситуація на фронті: рашисти ведуть на смерть пенсіонерів, ЗСУ наносять майстерні удари

Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.

Тим часом наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.