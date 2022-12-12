38% збройних сил Росії вже виведено з ладу – Міноборони України

Міністерство оборони оприлюднило детальні дані про втрати росіян на початок зими

Станом на 24 листопада 2022 року українські військові ліквідували 85 720 окупантів з початку війни. Трохи більше 257 тис. зазнали поранень. Таким чином 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.

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«Главком» звернувся до Міноборони з запитом розшифрувати загальнодоступну цифру втрат – 85 720 осіб (станом на кінець першої декади грудня РФ вже недорахувалася понад 94 тис. окупантів).

Отже, картина така: вбито близько 39 тис. солдатів Збройних сил РФ та інших військових формувань. Ще близько 34 тис. полягло військовослужбовців 1-го та 2-го армійських корпусів. Формально комплектування цих підрозділів проводять терористичні квазіутворення «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Росії.

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Крім цього, українська армія знищила близько 13 тис. найманців із приватних військових компаній (ПВК) «Вагнер», «Ліга». Керівником ПВК «Вагнер» є колишній засуджений, а нині близький до Путіна бізнесмен Євгеній Пригожин. Він особисто вербує засуджених на війну в Україну, відвідуючи російські колонії.

Міноборони України зазначило, що ворог ретельно приховує власні втрати. Це ж стосується приватних військових компаній. У цілому, в Україні середні втрати противника за добу становлять близько 317 солдат.

Крім цього, російська сторона використовує майже всю мережу медичних закладів України, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, для лікування своїх поранених військовослужбовців та найманців.

До слова, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.