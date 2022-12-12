Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
З 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні
фото з відкритих джерел

Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не проводитиме цього року щорічної традиційної пресконференції. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Проте у Кремлі розраховують, що диктатор таки знайде можливість поспілкуватися зі ЗМІ.

При цьому представник Кремля також не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.

«Ми ще вас орієнтуватимемо», – додав Пєсков.

Додамо, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні.

Раніше повідомлялося, що Путін може скасувати традиційну пресконференцію на тлі поразки у Херсоні.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

Читайте також: Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії
Теги: Україна окупанти росія війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За дев’ять місяців війни в Україні загинуло понад 85 тис. окупантів, з них 13 тис. найманців із приватних військових компаній
Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії Агресор
Сьогодні, 08:00
Пєсков бідкається, що Росію ніхто не любить
Прессекретар Путіна дав дивну відповідь стосовно майбутнього Росії (відео)
Сьогодні, 13:22
Президент РФ розраховує на «пригожинців» і «кадировців»
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
Сьогодні, 11:07

Політика

Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
Депутат Держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку
Депутат Держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку
Нова Зеландія ввела санкції ще проти кількох десятків росіян
Нова Зеландія ввела санкції ще проти кількох десятків росіян
Євросоюз не зміг погодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ
Євросоюз не зміг погодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ
Кірбі: Ми допомагаємо Україні, але рішення вони ухвалюють самі
Кірбі: Ми допомагаємо Україні, але рішення вони ухвалюють самі
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
15K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
6108
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
5831
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5771
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
5465
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб

Новини

Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту