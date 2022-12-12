Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні
Російський диктатор Володимир Путін не проводитиме цього року щорічної традиційної пресконференції. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.
Проте у Кремлі розраховують, що диктатор таки знайде можливість поспілкуватися зі ЗМІ.
При цьому представник Кремля також не повідомив про можливу дату послання глави держави Федеральним зборам.
«Ми ще вас орієнтуватимемо», – додав Пєсков.
Додамо, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні.
Раніше повідомлялося, що Путін може скасувати традиційну пресконференцію на тлі поразки у Херсоні.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.
Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.
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