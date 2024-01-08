Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ

Данія, ймовірно, відкладе постачання винищувачів Україні на кілька місяців

Міністерство оборони Данії відклало відправлення винищувачів F-16 на пів року. Про це пише видання Berlingske. У жовтні глава відомства Трольс Лунд Поульсен заявив, що ЗСУ отримають першу партію з шести бойових літаків у березні або квітні 2024 року. Але тепер постачання перенесли на другий квартал через неготовність України до їх застосування на фронті.

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Зокрема Данія вирішила дочекатися завершення навчання пілотів та іншого персоналу, який відповідатиме за експлуатацію F-16. Терміни підготовки фахівців залежать від низки факторів, включаючи технічні та погодні умови. За даними видання, зараз у Данії тренуються шість українських пілотів.

Крім того, міжнародна коаліція Військово-повітряних сил продовжує роботу щодо створення в Україні необхідної логістики та інфраструктури.

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У свою чергу прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Міноборони Данії не повідомляло Київ про перенесення поставок F-16. Він закликав дочекатися офіційних заяв.

За словами Ігната, через війну підготовка українських військових має завершитися у рекордні терміни. «Жодна держава так її не проходила. На F-16 у черзі стоять багато країн. І не лише на літаки, а й на інструкторів, які навчатимуть пілотів», – зазначив він.

Навчання ведеться у трьох країнах: Данії, Великій Британії та США. У Пентагоні заявляли, що якась кількість фахівців буде готова в 2024 році: тренування, яке почалося в жовтні в Аризоні, займе від п'яти до восьми місяців. «Щодо Данії, то це передова група. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде? Розраховуємо все ж таки на весну», – сказав Ігнат.

Данія обіцяла передати Україні 19 американських винищувачів F-16. Київ давно просить ці літаки, щоб нівелювати перевагу Росії у повітрі. За оцінками ВПС країни, ситуацію на полі бою можуть змінити дві ескадрильї F-16 по 12 штук у кожній. Крім Данії, про готовність відправити ці винищувачі ЗСУ заявили Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

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Раніше стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам. За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів. Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.