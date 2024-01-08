Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ
Із винищувачами F-16 у Данії виникли проблеми
фото: Forsvaret

Данія, ймовірно, відкладе постачання  винищувачів Україні на кілька місяців

Міністерство оборони Данії відклало відправлення винищувачів F-16 на пів року. Про це пише видання Berlingske. У жовтні глава відомства Трольс Лунд Поульсен заявив, що ЗСУ отримають першу партію з шести бойових літаків у березні або квітні 2024 року. Але тепер постачання перенесли на другий квартал через неготовність України до їх застосування на фронті.

Зокрема Данія вирішила дочекатися завершення навчання пілотів та іншого персоналу, який відповідатиме за експлуатацію F-16. Терміни підготовки фахівців залежать від  низки факторів, включаючи технічні та погодні умови. За даними видання, зараз у Данії тренуються шість українських пілотів.

Крім того, міжнародна коаліція Військово-повітряних сил продовжує роботу щодо створення в Україні необхідної логістики та інфраструктури.

У свою чергу прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Міноборони Данії не повідомляло Київ про перенесення поставок F-16. Він закликав дочекатися офіційних заяв.

За словами Ігната, через війну підготовка українських військових має завершитися у рекордні терміни. «Жодна держава так її не проходила. На F-16 у черзі стоять багато країн. І не лише на літаки, а й на інструкторів, які навчатимуть пілотів», – зазначив він.

Навчання ведеться у трьох країнах: Данії, Великій Британії та США. У Пентагоні заявляли, що якась кількість фахівців буде готова в 2024 році: тренування, яке почалося в жовтні в Аризоні, займе від п'яти до восьми місяців. «Щодо Данії, то це передова група. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде? Розраховуємо все ж таки на весну», – сказав Ігнат.

Данія обіцяла передати Україні 19 американських винищувачів F-16. Київ давно просить ці літаки, щоб нівелювати перевагу Росії у повітрі. За оцінками ВПС країни,  ситуацію на полі бою можуть змінити дві ескадрильї F-16 по 12 штук у кожній.  Крім Данії, про готовність відправити ці винищувачі ЗСУ заявили Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Раніше стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам. За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів. Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

Читайте також: Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ
Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ
Протистояння Ізраїлю та Лівану: Washington Post назвав основну небезпеку
Протистояння Ізраїлю та Лівану: Washington Post назвав основну небезпеку
Атака на Україну, Конгрес США досяг угоди про запобігання шатдауну: головне за ніч
Атака на Україну, Конгрес США досяг угоди про запобігання шатдауну: головне за ніч
Енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть нову допомогу Україні
Енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть нову допомогу Україні
Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus
Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
74K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
49K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
41K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
26K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
25K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua