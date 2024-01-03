Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчань українських пілотів

Норвегія також направила до Данії десять інструкторів

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам, пише Reuters.

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За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів. Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

До слова, речник Повітряних сил Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ. Він також зазначив, що війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.