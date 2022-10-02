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Мобілізація в РФ. Українські прикордонники звернулись до росіян (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізація в РФ. Українські прикордонники звернулись до росіян (відео)
Воїни зазначили, що не віддадуть окупантам жодного метра української землі
скрін з відео

«Уникайте мобілізації або здавайтеся в полон»

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України записали відеозвернення до росіян з закликом уникати мобілізації. 

«Громадяни Росії, ваша «спеціальна військова операція» на три дні затягнулася. І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі», – зазначають прикордонники.

Воїни наголосили, що ЗСУ будуть тримати оборону, а мобілізовані росіяни не змінять ситуацію на фронті.

«Пам'ятаєте, як у день перемоги ви виходили з гаслом «можемо повторити». Що ж, тепер у вас є така можливість, але у нас для вас погана новина – з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті, але є і хороша – ваша дружина, мати чи батько отримають білу «Ладу». Є й інший варіант – уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон, вибір за вами», – додали захисники.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: Україна росія війна окупанти росіяни прикордонники

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