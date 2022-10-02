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ЗСУ пояснили, скільки ще ракет мають окупанти та чи вплине мобілізація в РФ на фронт

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, скільки ще ракет мають окупанти та чи вплине мобілізація в РФ на фронт
Наєв розповів чи вплине мобілізація в РФ на фронт
фото ілюстративне

Генерал-лейтенант ЗСУ зазначив, що вже через 2-3 місяці мобілізовані росіяни будуть на полі бою

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Що стосується їхніх ракет, то ми бачимо, що зараз істотно зменшились кількість «Калібрів» і ракет до систем «Точка». Саме тому росіяни застосовують невластиві ракети до систем ППО, зокрема С-300, якими обстрілюють цивільні об'єкти. У Росії є чималий запас артилерійських снарядів ще з часів СРСР. Тому снарядний «голод» в окупаційній армії малоймовірний», – пояснив Наєв. 

Генерал-лейтенант ЗСУ зазначив, що вже через 2-3 місяці мобілізовані росіяни будуть на полі бою. Ними доукомплектують військові частини, які вже воюють проти України. 

«Щодо наступального потенціалу в армії РФ, то ми бачимо, що вони його втратили. Зараз залишається 1-2 напрямки, на яких вони спроможні намагатися відновити свої атаки. Але через це у них виникла необхідність провести мобілізацію. Їхнє завдання – створити військові частини та поповнити ті, які вже ведуть бойові дії. Це не станеться дуже швидко, але десь через 2-3 місці РФ може створити додаткові сили, які намагатимуться відновити свій наступальний потенціал. Але мобілізовані – це не регулярна армія, з якою ми воювали 7 місяців. А протягом цього часу ми змогли давати відсіч армії. А мобілізовані не достатньо навчені, не мають досвіду, тому вони одразу вони не відновлять своїх потужностей», – наголосив генерал.

Нагадаємо, Наєв розповів, що головний маркер закінчення війни – це коли ЗСУ диктуватимуть окупантам свою точку зору ведення бойових дій. 

Він також вважає, що Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну.

Нагадаємо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: армія військові ворог мобілізація населення окупанти путін росіяни фронт

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