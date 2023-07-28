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Держдеп США розкритикував «щедрий» подарунок Путіна для Африки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США розкритикував «щедрий» подарунок Путіна для Африки
Ведант Пател
фото: georgiatoday.ge

Вихід Росії з зерноовї угоди суттєво вдарив по продовольчій безпеці всього світу

Обіцянки російського диктатора Володимира Путіна про те, що він забезпечить деякі країни Африки безкоштовним зерном, не врятують загальної ситуації. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

«Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, у будь-якій ситуації, включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки», – наголосив посадовець.

Також Пател зауважив, що блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи мало серйозний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

Як повідомлялося, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає. 

У Білому домі заявили, що намір Путіна замінити українське зерно російським на ринку Африки схожий на відчайдушну спробу приховати наслідки виходу РФ із зернової угоди. 

До відома, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

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Теги: Держдепартамент США зерно росія Африка

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