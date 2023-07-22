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Петро Олещук Політолог

Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює

glavcom.ua
Жоден цивілізований суд не стане на бік окупантів
фото з відкритих джерел

Вчиняючи будь-який злочин, Росія поспішала одразу покласти провину на того, проти кого цей злочин вчинявся

18 липня стало відомо, що ЄСПЛ відхилив позов росії проти України за 10 звинуваченнями, який вона подала 22 липня 2021 року.

Рішення саме по собі прогнозоване, адже жодних відносин з ЄСПЛ у росії зараз немає. Але показовим був перелік «скарг».

Держава-агресор закидала Україні нібито адміністративні практики вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства. У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір».

Тобто, маємо справу з набором традиційних для них пропагандистських тез. І все це подавалося як «позов» до відповідної міжнародної інстанції. І навіть приймалося, і розглядалося. Більше не буде, бо росія з відповідних угод вийшла.

Власне, так це все раніше і працювало.

Вчиняючи будь-який злочин, росія поспішала одразу покласти провину на того, проти кого цей злочин вчинявся. Щоб потім можна було казати про «не все так однозначно».

Довкола цієї викривленої реальності роками все і вибудовувалося. Називати одне іншим, а потім знаходити «докази» на підтвердження своєї версії. «Доказом» міг бути і просто позов, який би потім відхилили суто через «русофобію».

І ці «позови» зараз нагадують про всю ту викривлену пропагандистську дійсність, яку ще вчора нам усім нагадувала росія, і у якій ми досі усі живемо.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія ЄСПЛ Україна

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Петро Олещук

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