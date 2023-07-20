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РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну – Білий дім

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну – Білий дім
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі
фото: Reuters

США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів

 Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну. Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, повідомляє Reuters.

Адам Ходж, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

«Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну», - сказав він.

На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, США вже спостерігали, що Росія обстріляла українські експортні порти зерна в Одесі 18-19 липня за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.

Раніше повідомлялося. що Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди». Російський диктатор заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно».

За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Теги: росія путін зерно Україна

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