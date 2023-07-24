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Розвідка назвала мету атаки РФ на українські порти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розвідка назвала мету атаки РФ на українські порти
Росія намагається ускладнити відновлення роботи зернових коридорів
фото з відкритих джерел

Росія сама хоче продавати крадене українське зерно

Росія обстрілює українську портову інфраструктуру, бо хоче сама продавати крадене на тимчасово окупованих територіях України зерно. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов назвав ракетні атаки на українські порти «відвертим терором», який окупанти здійснюють під надуманим приводом неіснуючих насправді військових цілей. За словами Юсова, майже щоденні обстріли морських портів Одеси та Одеської області спрямовані на «пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи «зернового коридору».

«Таким чином, Путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, зокрема краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій», – пояснив представник розвідки.

На його думку, РФ цими атаками також намагається сіяти паніку серед цивільних українців. Однак у ГУР вважають, що тут «результати для ворога є нікчемними».

Нагадаємо, що 17 липня Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Усі ці дні Росія щоденно обстрілює південь України, щоб зруйнувати порти та зернові термінали.

До слова, ООН б'є на сполох через припинення зернової угоди. Із припиненням Чорноморської зернової ініціативи найбільш вразливі верстви населення постраждають через підвищення цін на продукти харчування. 

Теги: росія зерно Україна порт

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