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«Дія» додасть опцію щодо мобілізації: кого це стосується

Дар‘я Липська
31 липня, 19:21 glavcom.ua
«Дія» додасть опцію щодо мобілізації: кого це стосується
фото з відкритих джерел

Близько 20% українських айтівців виїхали за кордон

У застосунок «Дія» можуть додати опцію пришвидшеного бронювання IT-спеціалістів від мобілізації, пише DOU. Процес процедури хочуть скоротити до одного тижня, завдяки автоматизації процесів перевірки документів.

«Процес спрощення процедури бронювання наразі в стадії розроблення та узгодження з іншими профільними міністерствами, що беруть у ньому активну участь. Найближчим часом буде обрано оптимальний варіант, закріплено на законодавчому рівні та презентовано широкому загалу», – розповіли у Мінцифри.

«Не всі здатні і не всі повинні воювати. Ми розуміємо, що далеко не всі айтівці займаються кіберзахистом, кібератаками. Це питання ми опрацьовуємо спільно з Мінекономіки й Міноборони майже три місяці. І зараз я бачу світло в кінці тунелю», – зазначила керівниця проєктного офісу «Дія City» Наталя Денікеєва.

За даними Мінцифри, від мобілізації наразі заброньовано майже 2 000 IT-спеціалістів. Водночас близько 20% українських айтівців виїхали за кордон з початку повномасштабної війни з Росією.

Теги: війна Міноборони українці мобілізація

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