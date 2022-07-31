«Дія» додасть опцію щодо мобілізації: кого це стосується

Близько 20% українських айтівців виїхали за кордон

У застосунок «Дія» можуть додати опцію пришвидшеного бронювання IT-спеціалістів від мобілізації, пише DOU. Процес процедури хочуть скоротити до одного тижня, завдяки автоматизації процесів перевірки документів.

«Процес спрощення процедури бронювання наразі в стадії розроблення та узгодження з іншими профільними міністерствами, що беруть у ньому активну участь. Найближчим часом буде обрано оптимальний варіант, закріплено на законодавчому рівні та презентовано широкому загалу», – розповіли у Мінцифри.

«Не всі здатні і не всі повинні воювати. Ми розуміємо, що далеко не всі айтівці займаються кіберзахистом, кібератаками. Це питання ми опрацьовуємо спільно з Мінекономіки й Міноборони майже три місяці. І зараз я бачу світло в кінці тунелю», – зазначила керівниця проєктного офісу «Дія City» Наталя Денікеєва.

За даними Мінцифри, від мобілізації наразі заброньовано майже 2 000 IT-спеціалістів. Водночас близько 20% українських айтівців виїхали за кордон з початку повномасштабної війни з Росією.