Диктатор зібрався у турне. Прийняти Путіна зголосилося дві країни
Президент РФ відвідає Таджикистан та Туркменістан
Російський диктатор Володимир Путін відвідає наступного тижня Душанбе (Таджикистан) та Ашхабад (Туркменістан). У столиці Туркменістану пройде Каспійський саміт, у якому президент РФ візьме участь, У Душанбе у Путіна заплановані переговори з лідером середньоазіатської республіки Емомалі Рахмоном. Про це повідомили в ефірі телеканалу «Росія 1».
«Цього тижня Путін прилетить спочатку в Душанбе. Великі переговори з президентом Таджикистану Рахмоном: бесіда та робочий обід», – повідомили у програмі «Москва. Кремль. Путін».
Шостий Каспійський саміт пройде в Ашгабаді 29 червня.
Крім того, цього тижня диктатор проведе в Москві переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Зазначається, що ці поїздки стануть першими закордонними візитами Путіна від початку війни в Україні.
Нагадаємо, вчора російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.