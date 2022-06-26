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    Політика

    Диктатор зібрався у турне. Прийняти Путіна зголосилося дві країни

    У Путіна заплановані переговори з лідером середньоазіатської республіки Рахмоном - Диктатор зібрався у турне. Прийняти Путіна зголосилося дві країни
    У Путіна заплановані переговори з лідером середньоазіатської республіки Рахмоном
    фото з відкритих джерел

    Президент РФ відвідає Таджикистан та Туркменістан

    Російський диктатор Володимир Путін відвідає наступного тижня Душанбе (Таджикистан) та Ашхабад (Туркменістан). У столиці Туркменістану пройде Каспійський саміт, у якому президент РФ візьме участь, У Душанбе у Путіна заплановані переговори з лідером середньоазіатської республіки Емомалі Рахмоном. Про це повідомили в ефірі телеканалу «Росія 1».

    «Цього тижня Путін прилетить спочатку в Душанбе. Великі переговори з президентом Таджикистану Рахмоном: бесіда та робочий обід», – повідомили у програмі «Москва. Кремль. Путін».

    Шостий Каспійський саміт пройде в Ашгабаді 29 червня.

    Крім того, цього тижня диктатор проведе в Москві переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

    Зазначається, що ці поїздки стануть першими закордонними візитами Путіна від початку війни в Україні.

    Нагадаємо, вчора російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.

    Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.

    Теги: росія окупанти війна путін Таджикистан Туркменістан окупація #stoprussia
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    Диктатор зібрався у турне. Прийняти Путіна зголосилося дві країни