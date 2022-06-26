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    Заяв не буде: навіщо Путін уночі приїхав у Кремль

    Путін останнім часом виходить на люди нечасто - Заяв не буде: навіщо Путін уночі приїхав у Кремль
    Путін останнім часом виходить на люди нечасто
    фото з відкритих джерел

    Пєсков заперечує, що президент РФ готує екстрену заяву

    Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву. Про це Пєсков заявив російським ЗМІ.

    Раніше в російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.

    Нагадаємо, нещодавно Путін зробив чергову гучну заяву.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна путін Україна президент окупація прессекретар #stoprussia
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    Заяв не буде: навіщо Путін уночі приїхав у Кремль