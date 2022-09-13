Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО
1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу,  зазнала значних втрат
фото з відкритих джерел

1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви

Активний контрнаступ ЗСУ примусив російське військове керівництво вивести з Харківської області частини російських військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Саме її  РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу,  зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

«1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія окупанти НАТО війна британська розвідка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов
Росія планує обстріли Запорізької АЕС – розвідка
11 вересня, 14:19
Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви, сподіваючись перехопити ініціативу
Ворог провалив розвідку боєм на півдні: ліквідовано 50% особового складу
11 вересня, 16:25
Росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області
Швидкий успіх ЗСУ на фронті має серйозні наслідки для Росії – британська розвідка
Вчора, 08:41

Політика

ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО
ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО
Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян
Маємо посилити співпрацю. Зеленський закликав збільшити тиск на росіян
Кулеба назвав головний меседж України на Генасамблеї ООН
Кулеба назвав головний меседж України на Генасамблеї ООН
Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано
Відбудова України. Банкова визнала провальну підготовку до конференції в Лугано
«Єдиний шанс вийти з ситуації». Зеленський дав пораду Путіну
«Єдиний шанс вийти з ситуації». Зеленський дав пораду Путіну
Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ
Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі
90K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
85K
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
48K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
47K
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року
38K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту