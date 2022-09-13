ЗСУ розбили елітні війська РФ, призначені для потенційної війни з НАТО

1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви

Активний контрнаступ ЗСУ примусив російське військове керівництво вивести з Харківської області частини російських військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Саме її РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Відзначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

«1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-шої гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.