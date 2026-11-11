Другий день переговорів в Абу-Дабі: головні заяви

Представники України, США та Росії продовжують тристоронні консультації щодо завершення війни

11 листопада в Абу-Дабі триває другий день тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Однією з ключових тем зустрічі має стати територіальне питання. Сторони також обговорюють можливі параметри завершення війни та подальші кроки для досягнення домовленостей. Про це повідомляє «Главком».

Переговори відбуваються на тлі пошуку шляхів припинення російської агресії. Очікується, що за їхніми підсумками учасники зможуть окреслити подальший перебіг консультацій.

Україна проведе консультації з союзниками після переговорів

Другий день переговорів в Абу-Дабі розпочався з тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії. Після цього українська делегація планує провести окрему зустріч із європейськими партнерами. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

«Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо», – написав він.

Російська делегація змінила плани щодо брифінгу

Представники РФ планують виступити перед журналістами після завершення тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Заяву очікують сьогодні вдень.

Примітно, що після завершення першого раунду переговорів 10 листопада російська делегація анонсувала, що не проводитиме брифінгу для преси. Тепер представники РФ змінили плани та мають намір повідомити про підсумки консультацій.

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