«Путін живе в іншій реальності»: Зеленський розповів про вигадки російської делегації на переговорах

Російські військові та представники розвідки розповідали про успіхи на фронті

Під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація заявляла про нібито здобутки на фронті, стверджуючи, що захопила половину підконтрольної Україні території Донбасу. Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

За словами глави держави, російські військові та представники розвідки цілком серйозно наводили такі дані. Це викликало здивування української сторони, адже подібні вигадки легко спростувати перевіркою фактів.

Зеленський підкреслив, що Володимир Путін перебуває в іншій інформаційній реальності. Саме цим пояснюються його заяви американським партнерам про нібито швидке захоплення всієї східної частини України протягом кількох місяців, що є абсолютною дезінформацією.

Як відомо, в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

Спочатку українська делегація провела переговори з європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії. Зеленський охарактеризував тристоронні переговори як конструктивні та змістовні. Одним із головних питань стало звільнення полонених, яке президент назвав пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо можливої передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення нібито захистом російськомовних жителів Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а в окупованій Бучі вбивали та катували мирних жителів.