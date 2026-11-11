Рубіо оцінив тристоронні переговори в Абу-Дабі та пояснив роль Європи

Українська та російська делегації під час переговорів за посередництва США

Держсекретар США: Ми хочемо, щоб війна закінчилася, і хочемо, щоб війни більше ніколи не було

Державний секретар США Марко Рубіо назвав «дуже продуктивними» тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі 10 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

«Це питання не буде вирішене протягом найближчої доби чи чогось подібного, але справді важливо те, що європейці беруть участь у переговорному процесі. Вони будуть вести дискусії з нашою командою», – підкреслив Рубіо.

10 листопада після зустрічі із міністрами закордонних справ країн «Групи семи» у Франції, держсекретар додав, що мета США – «згодом розширити цей тристоронній формат, ... щоб європейці також були безпосередньо представлені за столом переговорів». Він відкинув побоювання, що європейців «можуть залишити осторонь», і зауважив, що представники п'яти країн ЄС зараз перебувають в Абу-Дабі та беруть участь у консультаціях з американською й українською сторонами.

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася, і хочемо, щоб війни більше ніколи не було. А це вимагає не лише припинення війни, а й гарантування того, що Україна більше ніколи не відчуватиме загрози своїй безпеці», – додав Рубіо.

Як відомо, 10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

До слова, Україна прагне залучити європейських партнерів до процесу врегулювання війни. За словами Зеленського, роль Європи є критично важливою, адже бойові дії точаться саме на Європейському континенті, а після завершення війни саме європейські країни надаватимуть гарантії безпеки та долучатимуться до відбудови України.