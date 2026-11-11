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Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах
Прем'єр-міністр Данії зробила заяву про переговори
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фредеріксен: Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відмовилася представляти Європу на переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данського мовника DR.

Журналісти запитали Фредеріксен, хто, на її думку, має представляти Європу на переговорах з Росією. Вона відповіла: «Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції».

На уточнювальне запитання, чи хотіла б вона сама представляти Європу, Фредеріксен відповіла заперечно. «Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи», – сказала вона.

Як відомо, 10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації. 

До слова, Україна прагне залучити європейських партнерів до процесу врегулювання війни. За словами Зеленського, роль Європи є критично важливою, адже бойові дії точаться саме на Європейському континенті, а після завершення війни саме європейські країни надаватимуть гарантії безпеки та долучатимуться до відбудови України.

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Теги: Данія переговори

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