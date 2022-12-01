Екскомандувач НАТО спрогнозував, що примусить Росію клянчити переговори

Адмірал Джеймс Ставрідіс «Найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити свою допомогу Україні на боці конфлікту в повітряній війні»

Оскільки Кремль не хвилює побічний збиток або загибель мирних жителів, окупанти спробують вбити з неба якомога більше людей. Утім, надання Україні додаткового захисту неба примусить росіян в кінцевому підсумку просити про переговори. Про це повідомив адмірал Військово-морських сил США у відставці, колишній головнокомандувач Південним командуванням США, командувач Європейським командуванням Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс в статті для Bloomberg.

«При сухопутній війні на користь України і жорстокій повітряній війні на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити свою допомогу Україні на боці конфлікту в повітряній війні. Надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян в кінцевому підсумку почати переговори, можливо, вже ранньою весною, враховуючи успіх, якого Зеленський і його військові домоглися на місцях», – вважає екскомандувач силами НАТО.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.