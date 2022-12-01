Головна Світ Політика
search button user button menu button

Екскомандувач НАТО спрогнозував, що примусить Росію клянчити переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандувач НАТО спрогнозував, що примусить Росію клянчити переговори
Найкращим варіантом для Заходу буде надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба
фото: Генштаб

Адмірал Джеймс Ставрідіс «Найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити свою допомогу Україні на боці конфлікту в повітряній війні»

Оскільки Кремль не хвилює побічний збиток або загибель мирних жителів, окупанти спробують вбити з неба якомога більше людей. Утім, надання Україні додаткового захисту неба примусить росіян в кінцевому підсумку просити про переговори. Про це повідомив адмірал Військово-морських сил США у відставці, колишній головнокомандувач Південним командуванням США, командувач Європейським командуванням Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс в статті для Bloomberg.

«При сухопутній війні на користь України і жорстокій повітряній війні на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити свою допомогу Україні на боці конфлікту в повітряній війні. Надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян в кінцевому підсумку почати переговори, можливо, вже ранньою весною, враховуючи успіх, якого Зеленський і його військові домоглися на місцях», – вважає екскомандувач силами НАТО.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: росія окупанти США війна військові переговори Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України США
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ витіснять окупантів на лінію фронту 23 лютого
26 жовтня, 20:39
Ходжес спрогнозував, як розвалиться Росія після перемоги України
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
8 листопада, 18:22
Американський генерал зазначив, що РФ понесла в 3-4 рази більше втрат за вісім місяців, ніж за дев'ять років війни в Афганістані
Путін не здатен переломити ситуацію в Україні – генерал США
19 жовтня, 11:30

Політика

Екскомандувач НАТО спрогнозував, що примусить Росію клянчити переговори
Екскомандувач НАТО спрогнозував, що примусить Росію клянчити переговори
Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії
Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)
Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)
Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка
Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
53K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
41K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
37K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
29K
У Росії закінчується час
21K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Новини

Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту