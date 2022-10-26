Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ витіснять окупантів на лінію фронту 23 лютого

Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України США

Ходжес наголосив, що Росія зараз намагається розтягнути війну у часі

Упродовж наступних двох місяців українські військові зможуть витиснути російських окупантів на лінію станом на 23 лютого 2022 року. Про це екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес заявив у розмові з радником Офісу президента Олексієм Арестовичем і російським правозахисником та опозиціонером Марком Фейгіним.

Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки. «Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого упродовж двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є», – зазначив генерал США у відставці.

Він зазначив, що Кремль швидше за все розуміє можливість такого сценарію. Ходжес наголосив, що Росія зараз намагається розтягнути війну у часі, сподіваючись на те, що Україна може втратити свою підтримку з боку США після проведення у Сполучених Штатах виборів. 8 листопада там відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрана нижня палата Конгресу, тобто Палата представників, і третина членів Сенату.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.