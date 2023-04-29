Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН: деталі

Під час розмови турецький президент завірив Гутерреша, що готовий допомагати розв’язанню конфліктів по всьому світу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у п’ятницю28 квітня, сказав, що Туреччина готова допомогти ООН будь-якими зусиллями для припинення російсько-української війни, пише турецьке видання Daily Sabah.

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Ердоган зазначив, що Туреччина цінує розширення Чорноморської зернової ініціативи та готова зробити свій внесок у зусилля щодо амонійного трубопроводу. Експорт російського аміаку здійснюватиметься через існуючий трубопровід до Чорного моря.

Трубопровід був розроблений для перекачування до 2,5 мільйонів тонн аміаку на рік із російського Поволжя в український чорноморський порт Південний поблизу Одеси, для подальшого відправлення міжнародним покупцям. Його закрили після того, як 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Окрім України, Ердоган та Гутерреш обговорили ситуацію в Сирії та Судані.

За даними ООН, у 2023 році близько 15,3 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарного захисту та допомоги, що є найбільшим показником з початку конфлікту у Судані в 2011 році.

Як країна, яка здатна налагодити діалог з обома сторонами конфлікту в Судані, Ердоган сказав, що Анкара також готова співпрацювати з ООН або провести мирні переговори для припинення кризи.

Під час розмови турецький президент завірив Гутерреша, що готовий допомагати розв’язанню конфліктів по всьому світу.

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Підкреслимо, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє TRT Haber.