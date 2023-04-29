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Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ердоган провів телефонну розмову з Генсеком ООН: деталі
Туреччина готова допомогти ООН будь-якими зусиллями для припинення російсько-української війни
фото daily sabah

Під час розмови турецький президент завірив Гутерреша, що готовий допомагати розв’язанню конфліктів по всьому світу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у п’ятницю28 квітня, сказав, що Туреччина готова допомогти ООН будь-якими зусиллями для припинення російсько-української війни, пише турецьке видання Daily Sabah.

Ердоган зазначив, що Туреччина цінує розширення Чорноморської зернової ініціативи та готова зробити свій внесок у зусилля щодо амонійного трубопроводу. Експорт російського аміаку здійснюватиметься через існуючий трубопровід до Чорного моря.

Трубопровід був розроблений для перекачування до 2,5 мільйонів тонн аміаку на рік із російського Поволжя в український чорноморський порт Південний поблизу Одеси, для подальшого відправлення міжнародним покупцям. Його закрили після того, як 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Окрім України, Ердоган та Гутерреш обговорили ситуацію в Сирії та Судані.

За даними ООН, у 2023 році близько 15,3 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарного захисту та допомоги, що є найбільшим показником з початку конфлікту у Судані в 2011 році.

Як країна, яка здатна налагодити діалог з обома сторонами конфлікту в Судані, Ердоган сказав, що Анкара також готова співпрацювати з ООН або провести мирні переговори для припинення кризи.

Під час розмови турецький президент завірив Гутерреша, що готовий допомагати розв’язанню конфліктів по всьому світу.

Підкреслимо, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє TRT Haber.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган ООН Генсек ООН

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