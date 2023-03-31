Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли – ООН

Світові держави повинні діяти разом, аби зупинити потенційну ядерну загрозу

Заступниця генсека ООН Ізумі Накаміцу заявила, що на сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку «холодної війни». Про це вона сказала на засіданні Ради Безпеки ООН, яке було присвячене обговоренню погроз Росії розміщенням ядерної зброї в Білорусі.

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Накаміцу наголосила, що світові держави повинні діяти разом, аби зупинити потенційну ядерну загрозу. Представниця ООН закликала Росію, Білорусь та інші держави дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

«Усі держави повинні уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації, помилки або прорахунку. Усі держави – учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ті, що володіють ядерною зброєю, і ті, що не володіють нею, повинні суворо дотримуватися зобов'язань, які вони взяли на себе», – сказала вона.

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Накаміцу додала, що виконання цих зобов'язань є найважливішим елементом запобігання розповсюдженню та застосуванню ядерної зброї та забезпечення її ліквідації.

«Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку «холодної війни». Задля безпеки всіх нас я закликаю Росію, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності», – наголосила Накаміцу.

Нагадаємо, 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.

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Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі.