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Скільки українців загинули через агресію РФ у березні: дані ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки українців загинули через агресію РФ у березні: дані ООН
фото з відкритих джерел

Найбільшу кількість жертв спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів

З 1 до 31 березня 2023 року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних осіб. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зазначається, що в березні в Україні зафіксовано загибель 178 цивільних громадян, а 587 осіб отримали поранення.

Як ідеться у звіті, найбільше жертв викликало використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Водночас підкреслюється, що реальна кількість жертв значно вища, адже дані з зони бойових дій надходять із запізненням.

Нагадаємо, що наразі немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН – головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора.

До слова, країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй у квітні 2023 року. 

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Теги: росія ООН злочини проти людяності українці війна

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