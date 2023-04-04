Скільки українців загинули через агресію РФ у березні: дані ООН

Найбільшу кількість жертв спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів

З 1 до 31 березня 2023 року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних осіб. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Зазначається, що в березні в Україні зафіксовано загибель 178 цивільних громадян, а 587 осіб отримали поранення.

Як ідеться у звіті, найбільше жертв викликало використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ООН зафіксувала загибель 8451 та поранення 14 156 осіб серед цивільного населення України.

Водночас підкреслюється, що реальна кількість жертв значно вища, адже дані з зони бойових дій надходять із запізненням.

Нагадаємо, що наразі немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН – головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора.

До слова, країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй у квітні 2023 року.