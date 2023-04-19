Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини

Диктатор відмовляється відвідувати інші країни після видання ордеру на арешт в Гаазі

Російський диктатор Володимир Путін вирішив не їхати до Туреччини на церемонію завантаження ядерного палива на АЕС «Аккую». У заході, який пройде 27 квітня, Путін візьме участь по відеозв'язку, розповів каналу TRT Haber турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Наприкінці березня Ердоган припускав, що Путін зможе особисто приїхати для участі в церемонії запуску АЕС. Про підготовку візиту Путіна повідомило і турецьке видання DikGazete. За його даними, планувалося, що Путін разом з Ердоганом відвідають провінції, що постраждали від землетрусу, і обговорять російсько-турецьке партнерство в різних сферах. Але в Москві поспішили заявити, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки що не прийнято.

Страхи Путіна пов'язані із міжнародним ордером на арешт. Зазначимо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.

Нагадаємо, що російські чиновники бояться за долю диктатора. Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна, тому що його можуть заарештувати в 123 країнах світу.