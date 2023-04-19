Головна Світ Політика
search button user button menu button

Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
Диктатор Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини після ордера суду у Гаазі
фото: Тасс

Диктатор відмовляється відвідувати інші країни після видання ордеру на арешт в Гаазі

Російський диктатор Володимир Путін вирішив не їхати до Туреччини на церемонію завантаження ядерного палива на АЕС «Аккую». У заході, який пройде 27 квітня, Путін візьме участь по відеозв'язку, розповів каналу TRT Haber турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Наприкінці березня Ердоган припускав, що Путін зможе особисто приїхати для участі в церемонії запуску АЕС. Про підготовку візиту Путіна повідомило і турецьке видання DikGazete. За його даними, планувалося, що Путін разом з Ердоганом відвідають провінції, що постраждали від землетрусу, і обговорять російсько-турецьке партнерство в різних сферах. Але в Москві поспішили заявити, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки що не прийнято.

Страхи Путіна пов'язані із міжнародним ордером на арешт. Зазначимо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.

Нагадаємо, що російські чиновники бояться за долю диктатора. Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна, тому що його можуть заарештувати в 123 країнах світу. 

Теги: путін Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін спробує знову повторити вторгнення в Україну?
Цю війну Росії вже не виграти, але Україні треба готуватися до другого раунду
15 квiтня, 13:07
Путін знайшов нових геополітичних друзів
Ображений Путін заявив, що тепер дружитиме із Зімбабве та Гондурасом (відео)
5 квiтня, 19:58
Лукашенко прибув на переговори до Путіна
Лукашенко прибув на переговори до Путіна
5 квiтня, 19:36
Сьогодні російські ПВК виконують найбруднішу роботу в Україні. Завтра вони вмиратимуть за своїх господарів, але вже в Росії
Занепад «Вагнера». Хто замінить Пригожина та його армію вбивць  Агресор
31 березня, 08:45
Росія заявила про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї
Росія заявила про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї
27 березня, 09:02
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
27 березня, 05:52
Єнс Столтенберг: «За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів»
НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну – Столтенберг
22 березня, 10:29
Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані
Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані
21 березня, 19:37
Дмитро Медведєв неодноразово погрожував світу ракетними ударами
Росія погрожує суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою
20 березня, 07:49

Політика

«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві
Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
83K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
34K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
31K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
30K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
26K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту