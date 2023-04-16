Сутички в Судані: генсек ООН прокоментував загибель своїх підлеглих

Зіткнення в Судані призвели до загибелі трьох співробітників ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав покарати винних у загибелі його підлеглих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF). Про це він написав у своєму Twitter.

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«Жахливо. Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, загиблих під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності», – написав він.

Нагадаємо, що 15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Унаслідок цього є жертви та десятки поранених. Серед загиблих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення.

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Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).