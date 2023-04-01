Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти

Головування в Раді Безпеки ООН здійснюється почергово між членами Радбезу та змінюється щомісяця

Країна, якою керує воєнний злочинець, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі

Країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй у квітні 2023 року. Про це пише «Укрінформ».

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Заяву від імені трьох країн зачитав на засіданні Ради Безпеки ООН 30 березня постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар.

Там ідеться про те, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

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«Хіба це не красномовно, що завтра, у річницю різанини в Бучі, Росія займе пост голови Ради Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування», – наголосив Таммсаар.

За його словами, члени Радбезу ООН повинні протистояти спробам Росії «перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії на посміховисько і платформу дезінформації».

Зауважимо, головування в Раді Безпеки ООН здійснюється почергово між членами Радбезу та змінюється щомісяця. У березні головував Мозамбік, у квітні – черга РФ, яка займає місце СРСР.

Статут ООН не передбачає жодної процедури, за якою п'ять постійних членів можуть бути виключені з Ради Безпеки.

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Раніше повідомлялося, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН – головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора.