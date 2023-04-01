Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
Головування в Раді Безпеки ООН здійснюється почергово між членами Радбезу та змінюється щомісяця
фото з відкритих джерел

Країна, якою керує воєнний злочинець, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі

Країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія – виступили проти російського головування в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй у квітні 2023 року. Про це пише «Укрінформ».

Заяву від імені трьох країн зачитав на засіданні Ради Безпеки ООН 30 березня постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар.

Там ідеться про те, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

«Хіба це не красномовно, що завтра, у річницю різанини в Бучі, Росія займе пост голови Ради Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування», – наголосив Таммсаар.

За його словами, члени Радбезу ООН повинні протистояти спробам Росії «перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії на посміховисько і платформу дезінформації».

Зауважимо, головування в Раді Безпеки ООН здійснюється почергово між членами Радбезу та змінюється щомісяця. У березні головував Мозамбік, у квітні – черга РФ, яка займає місце СРСР.

Статут ООН не передбачає жодної процедури, за якою п'ять постійних членів можуть бути виключені з Ради Безпеки. 

Раніше повідомлялося, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН – головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора.

Теги: Радбез ООН ООН злочинець Литва Латвія Естонія росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський дрон MQ-9 Reaper
Про збитий американський безпілотник
15 березня, 10:40
Під крилом ракетоносця була підвішена ракета Х-22
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
6 березня, 07:49
Український Герой, якого впритул розстріляли російські нелюди
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
7 березня, 12:36
Росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами»
Росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами»
9 березня, 09:22
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
16 березня, 19:36
Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін
Китайські компанії продавали Росії гвинтівки й бронежилети – Politico
16 березня, 21:47
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
16 березня, 11:39
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
15 березня, 18:50
Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
22 березня, 16:32

Політика

Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
Експрезидент Косова постане перед судом у Гаазі за воєнні злочини
Експрезидент Косова постане перед судом у Гаазі за воєнні злочини
Новим генсеком НАТО може стати жінка: ЗМІ назвали ім’я
Новим генсеком НАТО може стати жінка: ЗМІ назвали ім’я
Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України у цьому році
Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України у цьому році
Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW
Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW
США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти – Міллі
США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти – Міллі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
6893
Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)
6369
У Києві почався аптечний ажіотаж (фото)
6254
Частина окупантів штурмує Бахмут, інша – тікає з військових частин: як пройшов день на фронті
5497
«Я не прогнувся під Путіна». Лукашенко «вибухнув» виправданнями
5397
Деколонізація мови: «Руська православна церква» і всі-всі-всі інші

Новини

Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
Сьогодні, 06:39
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту