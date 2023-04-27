Ердоган провів переговори з Путіним: деталі

Сторони обговорили війну РФ проти України

Сьогодні, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє TRT Haber.

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«Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС «Аккую», де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива», – йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили війну РФ проти України та питання щодо «зернової угоди».

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«Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо «зернової угоди» можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу», – пише TRT.

Нагадаємо, 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад.

Згодом в адміністрації президента Туреччини спростували інформацію про нібито серцевий напад у Реджепа Таїпа Ердогана – виявилося, що у президента Туреччини невелика застуда.