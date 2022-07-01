Внаслідок ракетного удару по Одещині загинув футбольний тренер

У момент обстрілу тренер перебував на території дитячої спортивної бази

1 липня внаслідок ракетного удару російських військ по Сергіївці Одеської області загинув тренер та президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков. Цю інформацію «Суспільному» підтвердив дядько загиблого Назар Шишков.

Олександру Шишкову було 42 роки. Родич розповів, що у момент обстрілу тренер перебував на території дитячої спортивної бази разом із іншими тренерами.

За даними футбольного клубу «Атлетик», у 2010 році Шишков продав свою однокімнатну квартиру в Одесі та вклав всі гроші у купівлю штучного газону для футбольного поля.

Президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

База відпочинку, яку обстріляли окупанти – Реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові.

Всього внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини загинула 21 особа (з них одна дитина), ще 39 людей постраждали (з них шість дітей).

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.