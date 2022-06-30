Членство в НАТО: Ердоган пояснив, що коштувала Швеції його згода

Угода з Фінляндією та Швецією є дипломатичною перемогою для Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати Анкарі 73 терористів в межах угод, затверджених спільним меморандумом. Про це він заявив під час саміту НАТО у Мадриді 30 червня, повідомляє «Суспільне».

Ердоган зазначив, що угода з Фінляндією та Швецією є дипломатичною перемогою для Туреччини. Він також додав, що Анкара розглядає підписання меморандуму з Фінляндією та Швецією як «визнання чутливості Анкари до тероризму».

Нагадаємо, раніше Ердоган погрожував продемонструвати на саміті НАТО «документи, інформацію і зображення», які начебто доводять підтримку Швецією та Фінляндією терористичних організацій.

Пізніше канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе повідомила, що Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції до НАТО.