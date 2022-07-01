Туреччина ще може заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Ердоган наголосив на важливості задоволення вимоги Туреччини до Швеції та Фінляндії

Ердоган попередив, що справа може «не вигоріти»

Через два дні після укладення тристороннього договору між Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі, який зняв головну перешкоду для вступу двох скандинавських країн до НАТО, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що цей процес все ще може бути заблокований, якщо учасники домовленості не дотримаються обіцянок. Про це повідомляє BBC.

Перед закриттям саміту НАТО Ердоган заявив, що підписаний 10-сторінковий договір став перемогою для Туреччини.

Він особливо наголосив на важливості задоволення вимоги Туреччини до Швеції та Фінляндії щодо екстрадиції підозрюваних у тероризмі осіб, пов'язаних із забороненими курдськими угрупованнями, або прихильників опального турецького проповідника Фетхулли Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту у 2016 році.

Водночас, турецький лідер додав, що якщо дві північноєвропейські країни порушать свої обіцянки, парламент Туреччини може відмовитися ратифікувати договір, укладений 28 червня.

Вступ до НАТО нового члена вимагає формального схвалення всіх 30 країн-учасниць блоку, кожна з яких має право вето.

«Справа не вигорить, якщо ми не проведемо її через наш парламент», – сказав Ердоган.

«Спершу Швеція та Фінляндія мають виконати свої зобов'язання, і це прописано в тексті. Однак якщо вони це не виконають, тоді, зрозуміло, ми в жодному разі не передамо цей документ до парламенту», – додав він.

Нагадаємо, Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції до НАТО.

Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати Анкарі 73 терористів в межах угод, затверджених спільним меморандумом.

Протокол щодо прийому Швеції та Фінляндії до військового блоку буде підписано вже 5 липня.

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