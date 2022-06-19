Франція сьогодні проводить другий тур парламентських виборів

У Франції за підсумками другого туру президентська коаліція може втратити абсолютну більшість у нижній палаті парламенту

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомить перші офіційні результати ввечері – після отримання даних з виборчих дільниць

У неділю, 19 червня, у Франції відкрилися виборчі дільниці для другого туру парламентських виборів. Про це повідомляє BFMTV.

Понад 40 мільйонів виборців запрошуються на виборчі дільниці, щоб обрати 577 майбутніх депутатів Національних зборів.

На відміну від президентських виборів виборчі дільниці на парламентських в основному закриються о 18:00.

Окремі виборчі дільниці, зокрема у великих містах, працюватимуть до 20:00. Це стосується, зокрема, Парижа.

До закриття останньої виборчої дільниці о 20:00 повідомляти попередні результати не можна. Потім будуть транслюватися перші результати екзит-полів. МВС країни повідомить перші офіційні результати ввечері після отримання даних з виборчих дільниць.

Варто зауважити, що останні опитування показують, що за підсумками другого туру президентська коаліція може втратити абсолютну більшість у нижній палаті парламенту.

Депутатів Національних зборів обирають шляхом прямого загального таємного голосування за мажоритарною системою. Термін їх повноважень становить п'ять років.

Нагадаємо, перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.

Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція «Разом», яка набрала 25,75% голосів виборців і мінімально випередила «Новий народний екологічний і соціальний союз» (Nupes) очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном, який отримав 25,66%. Третє місце з результатом 18,68% голосів посіло «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.