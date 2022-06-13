Парламентські вибори у Франції: коаліція виграла з перевагою в 0,1%

Явка виборців стала антирекордною

Коаліція президента Франції Еммануеля Макрона «Разом!» перемагає в першому турі виборів парламент із результатом 25,71% після обробки 100% голосів. «Новий народний екологічний і соціальний союз» Жана-Люка Меланшона відстав від коаліції на 0,1%. Такі результати голосування. Партія Марін Ле Пен посіла третє місце.

Результати голосування:

«Разом!» – 25,71%;

«Новий народний екологічний і соціальний союз» – 25,61%;

«Національне об'єднання» – 18,9%.

За офіційними даними на 17:00 (18: 00 за Києвом), явка склала 39,4%.

За оцінкою Інституту вивчення громадської думки Ipsos-Sopra Steria, на вибори не прийшло більш ніж половина виборців – 52,50%. Це антирекорд, зареєстрований вперше в історії Франції.

Раніше стало відомо, що за результатами екзитполу президент Франції Еммануель Макрон може не отримати абсолютної більшості в парламенті.

У парламентських виборах французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту. Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований.