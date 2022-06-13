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    Політика

    Парламентські вибори у Франції: коаліція виграла з перевагою в 0,1%

    Партія Макрона перемагає в першому турі - Парламентські вибори у Франції: коаліція виграла з перевагою в 0,1%
    Партія Макрона перемагає в першому турі
    фото з відкритих джерел

    Явка виборців стала антирекордною

    Коаліція президента Франції Еммануеля Макрона «Разом!» перемагає в першому турі виборів парламент із результатом 25,71% після обробки 100% голосів. «Новий народний екологічний і соціальний союз» Жана-Люка Меланшона відстав від коаліції на 0,1%. Такі результати голосування. Партія Марін Ле Пен посіла третє місце.

    Результати голосування:

    • «Разом!» – 25,71%;
    • «Новий народний екологічний і соціальний союз» – 25,61%;
    • «Національне об'єднання» – 18,9%.

    За офіційними даними на 17:00 (18: 00 за Києвом), явка склала 39,4%.

    За оцінкою Інституту вивчення громадської думки Ipsos-Sopra Steria, на вибори не прийшло більш ніж половина виборців – 52,50%. Це антирекорд, зареєстрований вперше в історії Франції.

    Раніше стало відомо, що за результатами екзитполу президент Франції Еммануель Макрон може не отримати абсолютної більшості в парламенті.

    У парламентських виборах французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту. Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований.

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    Теги: росія коаліція окупанти вибори війна Франція Україна Марін Ле Пен окупація парламент #stoprussia
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    Парламентські вибори у Франції: коаліція виграла з перевагою в 0,1%