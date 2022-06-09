У Болгарії розпалась урядова коаліція. Будуть нові вибори?

Лідер партії з урядової коаліції «припинив агонію» всередині парламенту

У Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це, як повідомив кореспондент «Главкому», стало відомо після заяви Славі Тріфонова – лідера партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції.

«Від сьогодні я відкликаю міністрів «Є такий народ» і припиняю цю коаліцію і цю агонію. Я добровільно залишаю уряд», – заявив вчора Тріфонов у дописі на своїй сторінці у Facebook та на телеканалі «7/8».

«Причин, чому ця коаліція не працює і нам більше в ній не місце, дві: це Республіка Північна Македонія і те, що в країні немає грошей», – пояснив лідер «Є такий народ».

За його словами, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

Водночас у четвер зранку, спікер парламенту Нікола Мінчев заявив, що до цього часу до парламенту не надходило жодних документів для персональних змін в уряді. Також він прокоментував заяву лідера «Є такий народ» про вихід з коаліції.

«У парламенті це означає, що у нас немає необхідного 121 голосу, щоб проводити чітку політику і необхідні реформи. «Продовжуємо зміни», БСП та «Демократична Болгарія» мають 109 голосів. Відтак, є варіант з отриманням більшості, коли депутатів не влаштовує політика політичної сили, до якої вони належать», – прокоментував Мінчев.

Мінчев також пояснив, що цей оптимізм заснований на його переговорах з деякими депутатами. За його словами, не всі представники «Є такий народ» згідні з діями лідера партії.

Зі свого боку лідери трьох політичних сил, що залишилися в правлячій коаліції після виходу з неї «Є такий народ», заявили, що залишаються разом і налаштовані на те, що нинішній уряд Болгарії продовжить роботу. Крім того, прем'єр-міністр Кіріл Петков заявив про готовність до уряду меншості.

Наразі є два варіанти збереження чинного уряду: або знайти нового офіційного чи неформального партнера по коаліції, або Кіріл Петков продовжуватиме працювати з урядом меншості. Третій варіант – новий уряд у цьому парламенті. Якщо всі три варіанти не спрацюють – в країні будуть нові парламентські вибори.

Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні. Також повідомлялося, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів.

Додамо, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.