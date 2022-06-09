  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. У Болгарії розпалась урядова коаліція. Будуть нові вибори?
рус
    Політика

    У Болгарії розпалась урядова коаліція. Будуть нові вибори?

    • Ігор Федик
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У парламенті немає необхідного 121 голосу, щоб проводити необхідні реформи - У Болгарії розпалась урядова коаліція. Будуть нові вибори?
    У парламенті немає необхідного 121 голосу, щоб проводити необхідні реформи
    фото з відкритих джерел

    Лідер партії з урядової коаліції «припинив агонію» всередині парламенту

    У Болгарії розпалась урядова коаліція. Про це, як повідомив кореспондент «Главкому», стало відомо після заяви Славі Тріфонова – лідера партії «Є такий народ», яка є одним з учасників урядової коаліції.

    «Від сьогодні я відкликаю міністрів «Є такий народ» і припиняю цю коаліцію і цю агонію. Я добровільно залишаю уряд», – заявив вчора Тріфонов у дописі на своїй сторінці у Facebook та на телеканалі «7/8».

    «Причин, чому ця коаліція не працює і нам більше в ній не місце, дві: це Республіка Північна Македонія і те, що в країні немає грошей», – пояснив лідер «Є такий народ».

    За його словами, прем'єр-міністр Кіріл Петков пообіцяв зняти болгарське вето, яке блокує початок переговорів Північної Македонії про вступ в ЄС і робить все можливе, щоб це сталося. Також, за словами Тріфонова, прем'єр в односторонньому порядку порушує підписану коаліційну угоду.

    Водночас у четвер зранку, спікер парламенту Нікола Мінчев заявив, що до цього часу до парламенту не надходило жодних документів для персональних змін в уряді. Також він прокоментував заяву лідера «Є такий народ» про вихід з коаліції.

    «У парламенті це означає, що у нас немає необхідного 121 голосу, щоб проводити чітку політику і необхідні реформи. «Продовжуємо зміни», БСП та «Демократична Болгарія» мають 109 голосів. Відтак, є варіант з отриманням більшості, коли депутатів не влаштовує політика політичної сили, до якої вони належать», – прокоментував Мінчев.

    Мінчев також пояснив, що цей оптимізм заснований на його переговорах з деякими депутатами. За його словами, не всі представники «Є такий народ» згідні з діями лідера партії.

    Зі свого боку лідери трьох політичних сил, що залишилися в правлячій коаліції після виходу з неї «Є такий народ», заявили, що залишаються разом і налаштовані на те, що нинішній уряд Болгарії продовжить роботу. Крім того, прем'єр-міністр Кіріл Петков заявив про готовність до уряду меншості.

    Наразі є два варіанти збереження чинного уряду: або знайти нового офіційного чи неформального партнера по коаліції, або Кіріл Петков продовжуватиме працювати з урядом меншості. Третій варіант – новий уряд у цьому парламенті. Якщо всі три варіанти не спрацюють – в країні будуть нові парламентські вибори.

    Раніше Болгарія відмовилась постачати зброю Україні. Також повідомлялося, що Болгарія почне виселяти українських біженців з готелів.

    Додамо, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку та знайшла заміну російському газу.

    Теги: ЄС росія коаліція окупанти вибори війна партії Болгарія Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Болгарії розпалась урядова коаліція. Будуть нові вибори?