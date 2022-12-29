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Франція створила фонд військової підтримки України: оголошено суму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Франція створила фонд військової підтримки України: оголошено суму
Франція вивчила потреби української армії
фото із соцмереж

Лекорню заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни

Париж створює фонд у розмірі €200 млн, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни.

«Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році», – написав французький міністр.

Нагадаємо, Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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Теги: росія війна Україна Франція

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