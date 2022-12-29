Франція створила фонд військової підтримки України: оголошено суму

Лекорню заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни

Париж створює фонд у розмірі €200 млн, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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Він заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни.

«Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році», – написав французький міністр.

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Ma visite à Kiev vient marquer le soutien militaire que la France apporte à l’Ukraine depuis le début de la guerre - un soutien fiable et durable.



Avec @oleksiireznikov, nous avons étudié les besoins de l’armée ukrainienne pour poursuivre cette aide en 2023. pic.twitter.com/XssJYKMKqQ — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 28, 2022

Нагадаємо, Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

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