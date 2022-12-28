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До Києва прибув міністр оборони Франції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибув міністр оборони Франції
Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну
Суспільне

Голова оборонного відомства Франції зустрінеться з Резніковим

Сьогодні до України з робочим візитом приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Про це повідомляє TF1.

Зазначається, що голова оборонного відомства Франції зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Також міністр візьме участь у робочій зустрічі з командами Міністерства оборони України та Збройних сил. Обговорюватимуться питання військової підтримки, яку Франція вже надала Україні і підтримки, яка ще буде надана. Потім Лекорню зустрінеться з Олексієм Резніковим. Після зустрічі запланований пресбрифінг.

Вже відомо, що Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Теги: Франція війна росія окупанти Україна

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