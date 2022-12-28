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Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна
В Росії пануватимуть реваншистські тенденції після поразки
фото ілюстративне

Арестович запевнив, що українцям необхідно створити «післявоєнне майбутнє, яке надихає»

Після смерті президента Росії Володимира Путіна буде ще одна війна з РФ. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі в ефірі «Latynina TV».

Арестович переконаний, що в Росії пануватимуть реваншистські тенденції, тому країна-агресор почне готуватися до другого раунду війни з Україною.

«У нас народ думає, що смерть Путіна – це кінець усьому. Абсолютно не так... Це буде гірше, ніж із Путіним», – сказав Арестович.

Також радник Офісу президента наголосив, що українцям необхідно створити «післявоєнне майбутнє, яке надихає», провести реконструкцію цього майбутнього та підготуватися до другого раунду війни, який практично неминучий.

Нагадаємо, Олексій Арестович дав сумний прогноз для російської економіки через новий указ Путіна щодо продажу нафти.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Вашингтоні хтось виношує плани фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Лавров заявив, що найближчим часом Захід нібито зіткнеться з економічними проблемами. Саме тому йому (Заходу – «Главком») доведеться домовлятися із путінською Росією.

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Теги: путін росія Україна Олексій Арестович війна

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