Франція закликає Китай пояснити скандальну заяву свого посла

У МЗС Франції нагадали, що Китай у 1991 році визнав незалежність України

Франція просить Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Про це йдеться у заяві МЗС Франції, опублікованою членом Національних установчих зборів Франції Бенджаміном Хаддадом.

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«Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так», – повідомляється у заяві.

МЗС Франції також зазначило, що висловлює підтримку усім країнам, які здобули незалежність після десятків років гноблення. Окремо у заяві згадали Україну та Крим. У МЗС Франції зазначили, що 1991 році міжнародна спільнота, включно з Китаєм, визнала незалежність України.

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«Що стосується конкретно України, то вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включно з Китаєм, після розпаду СРСР як нова держава-член Організації Об’єднаних Націй», – підкреслили у МЗС Франції.

Також у заяві йшлося про незаконність з точки зору міжнародного права анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.