Посол Китаю зробив скандальну заяву щодо України: що йому відповіли

Посол України у Франції Вадим Омельченко зреагував на випад китайського колеги

У Франції китайський посол Лу Шайє заявив, що колишні радянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві», тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус.

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Ба більше, він сказав і те, що Крим був спочатку «російським півостровом».

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією.

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«Такі заяви йдуть урозріз із позицією китайської столиці «щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН», – написав Омельченко у своєму Twitter-акаунті.

Омельченко наголосив, що «питання Криму», як завжди, виявилося показовим. За його словами, «радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі».

«Наступного разу добре було б розширити його питанням «Кому належить Владивосток?». Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна», – зазначив український дипломат.

На неоднозначну заяву свого посла відреагувало і міністерство закордонних справ Естонії. Міністр закордонних справ висловив жаль через таку позицію китайського дипломата.

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Раніше служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології.

Як повідомлялося, у Великій Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам.