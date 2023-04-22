Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік

Лу Шайе заявив, що Україна не має статусу в міжнародному праві

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Про це повідомляє LCI.

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«У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», сказав він.

За словами експерта із Китаю паризького мозкового центру Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, китайський посол заперечує саме існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія та Казахстан.

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Також на запитання, чи вважає Шайе Крим приналежним Україні, посол сказав, що «це залежить від того, як ви сприймаєте проблему», додавши, що це не так просто.

Він також сказав, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Раніше служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології.

Як повідомлялося, у Великій Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам.