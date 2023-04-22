Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні

Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс.

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«Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні», – заявив Рінкевичс.

До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.

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Відреагував на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо «російського Криму» і статусу пострадянських держав у міжнародному праві і міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни в Україні.

«Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як «посереднику в досягненні миру в Україні», то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав», – написав Ландсбергіс у своєму Twitter.

Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

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Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією.