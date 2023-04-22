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Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень
Слова Лу Шайе спричинили міжнародний скандал
фото з відкритих джерел

Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні

Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс.

«Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні», – заявив Рінкевичс.

До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.

Відреагував на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо «російського Криму» і статусу пострадянських держав у міжнародному праві і міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни в Україні.

«Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як «посереднику в досягненні миру в Україні», то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав», – написав Ландсбергіс у своєму Twitter.

Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією.

 

 

 

Теги: міністр Латвія посол Литва

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