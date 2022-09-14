Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику

Пєсков заявив, що прагнення України до НАТО загрожує Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що амбіції України приєднатися до НАТО становлять загрозу безпеці Росії. Прессекретаря російського диктатора цитують пропагандистські ЗМІ.

«Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції», – прокоментував Пєсков оприлюднений український проєкт документів щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact). Президент зазначив, що вкрай важливо, щоб майбутній договір підписали лідери найпотужніших держав. Особливо ті, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією.