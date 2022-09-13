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Кремль прокоментував критичну реакцію соцмереж на відступ військ РФ в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Кремль прокоментував критичну реакцію соцмереж на відступ військ РФ в Україні
Кремль заявляє, що громадяни підтримують Володимира Путіна та його дії
фото із відкритих джерел

Пєсков стверджує, що «росіяни підтримують президента»

Кремль заявляє, що громадяни підтримують Володимира Путіна та його дії, попри критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну в Україні. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує «Інтерфакс».

«Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (як у РФ називають війну в Україні – ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно», – повідомив прессекретар президента Росії.

Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу «спецоперації у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою»

Водночас він стверджує, що «росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос».

Зауважимо, Збройні сили України протягом останнього тижня продемонстрували світові приголомшливий результат. Водночас армія загарбників зазнала поразки на Харківщині і відчутних втрат на півдні України. 

Як відомо, російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.

Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали східну Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.

Нагадаємо, активний контрнаступ ЗСУ примусив російське військове керівництво вивести з Харківської області частини російських військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Саме її РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

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Теги: армія контрнаступ окупанти Дмитро Пєсков

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