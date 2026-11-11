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Кушнер назвав головну перешкоду для миру після переговорів в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кушнер назвав головну перешкоду для миру після переговорів в Абу-Дабі
Cпеціальний посланець президента США Стів Віткофф та сам Кушнер завтра вирушать до Москви
фото: Getty Images

Зять президента США зазначив, що територіальне питання стане найскладнішим у процесі врегулювання війни

Територіальне питання буде найскладнішим у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив Джаред Кушнер, підбиваючи підсумки дводенних переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посииланням на заяву представника США.

За словами Кушнера, зустрічі були змістовними, але непростими. Сторони вперше майже за вісім місяців обговорили широке коло питань, зокрема територіальне врегулювання.

Кушнер наголосив, що саме територіальний аспект буде найскладнішим для узгодження між сторонами.

Водночас він повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та сам Кушнер завтра вирушать до Москви, де мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Варто нагадати, що голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обмінялися позиціями та частково знайшли порозуміння. За підсумками переговорів Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими, параметри якого обіцяють оголосити найближчим часом.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори війна США росія Україна

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