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Російська делегація озвучила результати переговорів в Абу-Дабі: про що домовилися

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російська делегація озвучила результати переговорів в Абу-Дабі: про що домовилися
За підсумками переговорів Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими
фото: кадр з відео

Окремо представник Росії відзначив участь американської делегації в переговорах

Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обмінялися позиціями та частково знайшли порозуміння. За підсумками переговорів Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими, параметри якого обіцяють оголосити найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг російської делегації.

«Ми обмінялися позиціями, десь знайшли розуміння, десь ні», – сказав Мединський.

Він також повідомив, що центральною темою переговорів стала європейська система безпеки. За словами голови російської делегації, війна в Україні продемонструвала, що нинішня система безпеки в Європі працює погано, тому її потрібно змінювати комплексно.

«Систему безпеки в Європі потрібно лікувати цілком, пластиром не обійдешся», – заявив Мединський. Він додав, що нова модель безпеки має бути справедливою та не створювати загроз для інших держав.

Мединський розкритикував Європу та похвалив делегацію США

Окремо голова російської делегації прокоментував присутність європейських представників в Абу-Дабі. За його словами, російська сторона з ними не спілкувалася, оскільки не розуміє, у якому статусі вони перебувають.

«Ми не особливо розуміємо, в якому статусі вони тут. Якщо вони приїхали сюди як туристи, нехай поспілкуються в лобі-барі готелю», – сказав Мединський.

Він також заявив, що Росія не розуміє, про що говорити з європейськими країнами, оскільки ті нібито не запропонували жодних конкретних ініціатив. Водночас Мединський звинуватив європейців у «груповому обмані українського народу» та заявив, що вони сприяють загибелі мирного населення.

За словами представника РФ, Європа зможе долучитися до мирних переговорів, щойно в неї «прокинеться совість». Він також закликав європейців повчитися в американських посланців реалізму та прагнення до миру.

Мединський позитивно оцінив роботу представників президента США Дональда Трампа, назвавши їх щирими та ефективними людьми, налаштованими на результат. Росія, за його словами, вдячна американській стороні за участь у переговорному процесі.

Головним критерієм ефективності зусиль американських представників Мединський назвав кількість врятованих життів.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

В Абу-Дабі відбулися переговори за участю України, США та Росії щодо завершення війни. Серед ключових питань – безпекові домовленості, територіальні питання та можливі параметри припинення бойових дій.

За підсумками зустрічей російська сторона заявила про домовленість щодо нового обміну полоненими, однак конкретних параметрів поки не оприлюднила.

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Теги: переговори війна росія Україна обмін полоненими

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