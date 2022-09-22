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Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила Трампа та його дітей в масштабному шахрайстві

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила Трампа та його дітей в масштабному шахрайстві
Трампа та його дітей звинуватили в масштабному шахрайстві
фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала позов проти колишнього президента США та вимагає штраф у розмірі $250 млн

Експрезидента США Дональда Трампа та трьох його дорослих дітей звинуватили у бізнес-шахрайстві. Позов подала генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. Про це повідомило американське видання The Hill.

Звинувачення стверджує, що Trump Organization завищувала вартість майна Трампа, щоб отримувати вигідні позики, а також шахраювала, щоб сплачувати нижчі податки. Джеймс перерахувала понад 200 подібних випадків за 10 років.

Джеймс вимагає штрафних санкцій у розмірі 250 мільйонів доларів, а також хоче, щоб Трампу та його дітям, зазначеним у позові, назавжди заборонили обіймати посади посадових осіб чи директорів у будь-якій нью-йоркській компанії. Крім того, вона просить заборонити Трампу та його організації подавати заявки на кредити та купувати комерційну нерухомість у штаті протягом п'яти років.

Відповідачами, крім експрезидента, є Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та Іванка Трамп, а також колишні посадові особи Trump Organization Аллен Вайссельберг та Джефф МакКонні.

Джеймс вважає, що вони могли порушити державні та кримінальні закони. 

Сам Трамп назвав розслідування проти нього «полюванням на відьом», а генпрокурорку, яка є афроамериканкою, - «расисткою та шахрайкою».

Як відомо, 9 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР напередодні провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

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Теги: Дональд Трамп США шахрайство

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