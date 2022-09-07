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Трамп зберігав удома документи про надсекретні операції США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Трамп зберігав удома документи про надсекретні операції США
Після того, як Трамп залишив Білий дім, він понад рік зберігав удома секретні документи
фото з відкритих джерел

Під час обшуку у Трампа виявлено документи про ядерний потенціал іноземної держави

Під час обшуку у резиденції та приватному клубі колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго минулого місяця агенти ФБР знайшли документ, що описує військову оборону іноземного уряду, включаючи його ядерний потенціал. Про це повідомляє The Washington Рost.

За інформацією анонімних джерел видання, деякі з вилучених документів детально описують надсекретні операції США, які настільки ретельно охороняються, що чимало високопосадовців національної безпеки гадки про них не мають. Лише президент, деякі члени його уряду або близькі до них посадові особи могли знати подробиці цих спеціальних програм.

Документи про такі секретні операції вимагають спеціальних дозволів на основі принципу необхідності ознайомлення. Про деякі програми спеціального доступу можуть бути обізнані лише кілька десятків державних службовців, уповноважених знати про існування операції. Записи, пов’язані з такими програмами, зберігаються під замком, майже завжди в безпечному інформаційному об’єкті, де спеціально призначений офіцер ретельно стежить за їх місцезнаходженням.

Але такі документи зберігалися в Мар-а-Лаго понад 18 місяців після того, як Трамп залишив Білий дім.

Як відомо, після кількох місяців спроб ФБР вилучило понад 300 секретних документів у Мар-а-Лаго: 184 у наборі з 15 коробок, надісланих до Національного управління архівів і документації в січні, ще 38 передані адвокатом Трампа слідчим у червні, а також понад 100 додаткових документів, знайдених під час схваленого судом обшуку 8 серпня.

Саме в цій останній партії документів, за даними джерел, була знайдена інформація про готовність іноземного уряду до ядерної оборони. Разом із тим, джерела не вказали ані про який іноземний уряд йдеться, ані про те, де саме в Мар-а-Лаго було знайдено документ.

Коментарів щодо цих даних не надали також і прессекретар Трампа та речники мін’юсту і ФБР.

Раніше Washington Post вже повідомляло, що агенти ФБР, які обшукали будинок Трампа , зокрема шукали будь-які секретні документи, що стосуються ядерної зброї. Після публікації цієї інформації, Трамп в соцмережах порівняв її з безліччю попередніх урядових розслідувань щодо нього.

«Проблема ядерної зброї — це обман, як і Росія була обманом, два імпічменти були обманом, розслідування Мюллера було обманом і багато іншого. Залучені ті самі недолугі люди», — написав він, припустивши, що агенти ФБР могли підкинути докази проти нього.

За словами джерела, слідчі забили на сполох, коли почали переглядати документи, вилучені в серпні зі сховища клубу, резиденції Трампа та його офісу. Невдовзі команда натрапила на записи, які мають надзвичайно обмежений доступ. Настільки, що навіть деякі з найвищих посадовців національної безпеки в адміністрації Байдена не мали права їх переглядати. Зокрема, в одному з офіційних повідомлень згадувалося про цю інформацію, коли зазначалося, що агенти контррозвідки ФБР і прокурори, які розслідували документи Мар-а-Лаго, спершу не були уповноважені переглядати деякі вилучені матеріали.

Вилучені у Трампа під час обшуку секретні документи в ящиках були змішані з різними газетами, журналами та особистими нотатками.

Як відомо, 9 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР напередодні провели рейд у його маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида) і зламали його сейф.

Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

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Теги: США Дональд Трамп ФБР розслідування

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