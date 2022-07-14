Трамп вирішив балотуватися у президенти США

Трамп: «Якщо я вирішу балотуватися, я переможу»

45-ий президент США Дональд Трамп вирішив знову стати біля керма держави і стверджує, що ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року. Утім, Трамп поки вагається, коли саме краще оголосити про початок кампанії. Про це Трамп заявив в інтерв’ю New York Magazine.

«У своїй голові я вже ухвалив це рішення, тому нічого більше не впливає (на нього)», – заявив Трамп, стверджуючи, що «якщо я вирішу балотуватися, я переможу».

Він додав, що розмірковує, коли саме оголосити про початок передвиборчої кампанії – до чи після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року.

«Нехай люди знають. Я думаю, що багато людей навіть не балотувалися б, якби я це зробив, тому що, якщо ви подивіться на опитування, вони навіть не реєструються. Таких людей більшість. І я вважаю, що якщо б вони балотувались, у вас була б негативна реакція на них. Люди хочуть, щоб я балотувався», – додав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп виграв президентські вибори 2016 року як представник Республіканської партії, здобувши перемогу над кандидаткою від Демократичної партії Гілларі Клінтон, та став 45-м президентом США

Раніше експрезидент США Дональд Трамп на мітингу в Арізоні пообіцяв своїм прихильникам, що повернеться до Білого дому 2024 року, а вже цього року республіканці відвоюють собі Сенат.

Як раніше повідомлялося, чинний президент США Джо Байдена братиме участь у виборах на пост глави держави у 2024 році. Про це розповіла офіційний представник Білого дому Карін Жан-П’єр